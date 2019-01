Schiltach Schuhu-Hexen fiebern Jubiläum entgegen

In den vergangenen Tagen wurden Anschreiben an die Anwohner rund um die Friedrich-Grohe-Halle verteilt, wo am Samstag und Sonntag, 19. und 20. Januar, das Narrendorf angesiedelt sein wird, in denen nochmals auf die außergewöhnliche Situation hingewiesen wurde und schwarz-gelbe Luftballons zur Dekoration entlang der Umzugsstrecke enthalten waren.

Die Vorbereitungen sind in den letzten Zügen. Bereits seit Mittwoch werden die Friedrich-Grohe-Halle und der dazugehörige Parkplatz in ein schwarz-gelbes Narrendorf verwandelt. Jede Menge Arbeit – aber: "Ich bin stolz darauf, dass unsere aktiven und passiven Mitglieder so gut Hand in Hand arbeiten", sagt Vorsitzender Uli Eßlinger, bei dem die Fäden für das Jubiläum zusammenlaufen. Am Samstag wird der Jubiläumsauftakt im Narrendorf gefeiert. Dort erwarten die Gäste verschiedene Motto-Zelte, Foodtrucks und Live-Unterhaltung mit musikalischen und tänzerischen Darbietungen.

Die Umzugsstrecke im Detail: