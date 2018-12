Schiltach Sänger sitzen unter den Besuchern

Schiltach. In stimmungsvoller Abendatmosphäre hat es kürzlich ein Mitsing-Konzert in der evangelischen Stadtkirche gegeben. Anlass war die Vorstellung des neuen Liedanhangs "Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder" zum evangelischen Gesangbuch, der laut Mitteilung seit dem ersten Advent in allen Gemeinden der evangelischen Landeskirche in Baden zum Einsatz kommt.