Schiltach Nikolaus verteilt kleine Geschenke

Schiltach. Am heutigen Freitag, 8. Dezember, findet zum 15. Mal der "Schiltacher Advent" statt. Schon um 8 Uhr beginnt der traditionelle Andreasmarkt in der Schramberger Straße, der bis in den späten Nachmittag hinein dauert. Der "Advent" findet ab 15 Uhr auf dem historischen Marktplatz statt, der mit seiner weihnachtlichen Beleuchtung für die ganz besondere Marktatmosphäre sorgt.