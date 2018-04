Schiltach Neue Autos für die Sozialstation

Durch das neue Pflegestärkungsgesetz II hätten sich seit Januar 2017 grundlegende Veränderungen für Pflegebedürftige, Angehörige und auch die Pflegekräfte ergeben. Die Sozialstation stehe unter ständigem Kostendruck. "Die Schere zwischen dem, was die Krankenkassen uns geben, und was wir an Tariflöhnen zahlen, geht immer weiter auseinander", kritisiert Pflegedienstleiterin Hettich. Ein weiterer Faktor seien die langen und damit zeit- sowie kostenintensiven Anfahrtswege im Versorgungsgebiet. "Sinn und Zweck der Sozialgemeinschaft Schiltach/Schenkenzell ist eben, alle Bereiche zu versorgen", stellte Haas fest.