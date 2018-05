Schiltach Mörike im Mittelpunkt

Zu Gast sind Günther Bentele, Heimatforscher und Romanautor aus Bietigheim, sowie Schiltacher Stadtführer und Pfarrer i. R. Wolfgang Tuffentsammer. Sie werden sich bei der Veranstaltung laut Ankündigung mit dem Leben und Schaffen des Dichters und Pfarrers Eduard Mörike auseinandersetzen.

Geboren 1804 in Ludwigsburg, erhielt Mörike eine Ausbildung am evangelischen Stift in Urach sowie in Tübingen. Die Beschäftigung mit den antiken Klassikern, die dort auf dem Lehrplan standen, war für den späteren Schriftsteller prägend. Mit seinem "Brotberuf" als Pfarrer haderte er laut Mitteilung bis zu seiner frühen Pensionierung. Ab 1856 unterrichte er für zehn Jahre Literatur in Stuttgart, wo er zum Professor ernannt wurde. Mörike starb 1875 im Alter von 70 Jahren.

Zu seinen bekannten Werken gehören "Maler Nolten", "Das Stuttgarter Hutzelmännlein" und "Mozart auf der Reise nach Prag".