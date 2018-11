Schiltach Lieder entführen in zwei Welten

Im dritten Konzertteil, wiederum unter der Leitung von Ralf Vosseler und moderiert von Melanie Knödler, war es die circa 50-köpfige Hauptkapelle, die den Zuhörern mit der "Overture to a new Horizon" neue Horizonte eröffneten. Eingeleitet mit wuchtigem Sound, aus dem die hellen Trompeten strahlend hervortraten, folgte sogleich ein rhythmischer Teil mit fröhlichem Charakter. Die verschiedenen Register wechselten sich ab. Ein getragenes Intermezzo mit weichem Bläserklang erfüllte die Halle mit Harmonie.

Das Gefühl war angesprochen bei "Cry of the Last Unicorn". Die Musiker schilderten einfühlsam das Schicksal des letzten jungen Einhorns, dessen Mutter getötet wurde. Nach dem klagendem Auftakt der Oboe stimmten die Holzbläser mit elegischen Abwärtsmotiven einen "Klagegesang" über den Tod der Einhornmutter an. Ein Flötensolo mimte das junge Einhorn. Posaunen und furioses Blech mit wildem Schlagzeug schilderten die Verfolgungsjagd der Jäger. Zum Schluss beklagten die Bläser den Tod des letzten Einhorns mit einem instrumentalen Choral.

Auch Batman und Tarzan geben sich die Ehre

Zwei gegensätzliche Welten prallten bei "The Flying Canoe" aufeinander. Mit der gesprochenen magischen Formel wurde ein Pakt der Holzfäller mit dem Teufel besiegelt. Dafür ermöglichte dieser den Holzfällern einen Flug mit dem Kanu durch die Lüfte in die Heimat. Die raue Welt der Holzfäller spiegelte sich in einer bewusst unharmonischen Einstimmung. Grooviges Blech schuf eine unheimliche Atmosphäre. Der abenteuerliche Rückflug trug mit chromatischen Leitern und dunklen Akkorden ein Gefahrenpotenzial in sich. Eine siegreiche Hymne zum Schluss enthielt den Vorsatz, nie wieder mit dem Teufel zu paktieren.

In einem Medley ließen die vielseitigen Musiker den Superhelden Batman erscheinen. Solo und Tutti standen für die Welt des Guten und des Bösen. Der Held, auch neben der Bühne als große Figur präsent, kündigte sich an mit schummrig-groovigen Klängen, doch bald kündeten feurig überschwängliche Akkorde von der überschießenden Kraft des Energiebündels.

Zum Abschluss der mitreißenden Filmtitel gab es ein Arrangement aus dem Tarzan-Film mit dem Soundtrack von Phil Collins. Eine Urwaldtrommel schuf das passende Lokalkolorit. Flirrende Holzbläser sorgten für die dazu gehörige Geräuschkulisse. Tierrufe kamen aus verschiedenen Registern. Liebliche Flöten- und Oboentöne und zartes Schlagzeug stellten das Menschenjunge Tarzan vor.

Am Ende des beeindruckenden Jahreskonzerts blieb der Vorsitzenden nach Landung der Rakete nur noch der Dank an alle, die zum Gelingen beigetragen hatten, sowie an Matthias Hoffnung von der Musikhochschule Trossingen, der an diesem Abend eine Dirigentenprüfung abnahm.

Nochmal alle Register zog die Hauptkapelle bei den Zugaben nach dem stürmischen Applaus. Mit "Drums a Plenty" und "A Whole New World" aus "Aladin" punkteten sie erneut beim Publikum mit witzigen Effekten und tollen Soli, bevor es auf der Bühne Konfetti regnete.