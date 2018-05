Schiltach Landesbischof bittet um Geduld

Schiltach. Im Anschluss an den feierlichen Gottesdienst zum 175-jährigen Bestehen der evangelischen Stadtkirche wurde der hohe Gast aus Karlsruhe im Stadtgarten von Pfarrer Norbert Großklaus aus Offenburg interviewt. Bereits im Vorfeld hatten Gläubige aus der Kirchengemeinde die Möglichkeit, Fragen an Großklaus zuzusenden, um an Pfingstsonntag eine Antwort zu erhalten.

"Ja, heute schon, weil Eintracht Frankfurt die Bayern geschlagen und den DFB-Pokal gewonnen hat", antwortete der Landesbischof auf die Frage, ob er stolz sei, ein Hesse zu sein. Bei allem was er tue und entscheide, werde er von seinem Amt getragen.

In der Predigt sei ihm wichtig gewesen, zu verdeutlichen, dass man in solch einer Funktion nie alleine unterwegs sei. Sondern immer auch im Auftrag von Gott. Und was man auf der Kanzel predige, müsse man selbst vorleben. Klare Stellung bezog Cornelius-Bundschuh zu einem rassistischen Slogan der AfD. "Wenn Christen denken, dass sie polarisieren und andere beschimpfen müssen, gehören sie nicht zu unserem demokratischen System. Ich halte das für unverantwortlich und politisch für Brandstifterei."