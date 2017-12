Schiltach Kinder zeigen ihre Turnkünste

Schiltach. Vorab kam gleich der Nikolaus. Da wurde es voll, als gefühlte 200 Kinder auf der Bühne standen und lauthals "Lasst uns froh und munter sein" sangen. Der Weihnachtsmann war begeistert – und nicht mit leeren Händen gekommen. Da alle Kinder außergewöhnlich brav waren, verteilte er Süßes und Frisbees zum Sporteln.

Dann begrüßte der Vorsitzende Mario Nakic über 400 Gäste, große und kleine, in der geschmückten Halle. Ruhig und friedlich sei das Jahr vergangen, so solle auch das neue werden, wünschte sich Nakic.

Naja, so ganz ruhig wurde es zumindest an dem Nachmittag nicht. Ganze elf Programmpunkte plus ein Losverkauf waren geboten. Fleißige Hände hatten Kuchen gebacken und Herzhaftes verkauft. Das breite Angebot an Getränken wurde mit "fairem Kaffee" ergänzt, was viel Anerkennung fand. Die Regie über die Verköstigung hatten die Dienstagsturnerinnen um Elke Stehle.