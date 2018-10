Schiltach Hexensamen bereitet sich vor

Kinder erstrahlen als kleine Stars

Beim Jubiläumswochenende wird es am Sonntag, 20. Januar, einen großen Umzug mit vielen Narrengruppen in Schiltach geben. Den Weg zum Rathaus auf dem historischen Marktplatz soll dann ein "Walk of Hexensamen" zieren. Dafür haben die Hexenkinder insgesamt 40 gelbe Sterne gebastelt. Jeder Stern trägt den Namen einer Kinder-Schuhu-Hexe. Zusammen mit schwarzen Stoffbahnen soll der Weg zum Rathaus die Kinder und Jugendlichen zu kleinen Stars werden lassen.

Für das leibliche Wohl des Hexensamens war während der Bastelaktion gesorgt. Die Kinder backten zusammen mit einigen fleißigen Helfern leckere Pizza. Am frühen Abend konnten die Akteure dann ihr Werk betrachten. Nun blicken sie alle voller Vorfreude auf das große Jubiläumswochenende.