Schiltach "Geschichtlicher Acker" als Aufgabe

"Ich freue mich, dass es Vereine gibt, die prosperieren, ich beglückwünsche Sie zu dem jungen Team", erklärte Klaus Kaufmann, der als Präsident des Historischen Vereins für Mittelbaden zur Vereinsgründung nach Schiltach gekommen war. Er erinnerte auch daran, dass die neue Rechtsform jetzt Spendenquittungen ermögliche, was aller Erfahrung nach auch zu mehr Spenden von Institutionen und Privatleuten führe.

"Es ist erfreulich, dass der neue Verein aus beiden Gemeinden heraus entstanden und damit ein weiteres Bindeglied zwischen ihnen ist", erklärt der Lehengerichter Ortsvorsteher Thomas Kipp (Bürgermeister Thomas Haas war auf der gleichzeitig stattfindenden Jahresfeier der Stadtverwaltung Schiltach in der Friedrich-Grohe-Halle). "Es gibt so vieles hier in Schiltach und Schenkenzell, der geschichtliche Acker, der bearbeitet werden muss, ist riesig. Es ist toll, dass es Leute in dieser Gesellschaft gibt, die sich dafür interessieren", fügte Kipp hinzu.

Auch der neue Schenkenzeller Bürgermeister Bernd Heinzelmann dankte der Mitgliedergruppe im Namen der Gemeinde Schenkenzell für ihre Arbeit: "Sie haben mit der Gründung des Vereins einen wichtigen Schritt gemacht. Dass er schon ein lebendiger Verein ist, sieht man an der tollen Veranstaltungsliste für das neue Jahr."

Das Schlusswort in der Gründerversammlung hatte dann wieder ein sichtlich zufriedener Peter Rottenburger: "Es hat gut getan, die tolle Stimmung in dem neuen Verein zu spüren."

Weitere Informationen: www.geschichte-schiltach.de