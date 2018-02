Schiltach Gastlichkeit kehrt wieder zurück

Zwischenzeitlich gibt es Eisen- und Haushaltswaren

"Hirschwirt" Johann Christian Armbruster, der dem Herzog den Willkommenstrunk reichte, ließ 1767 die ihm gehörende Scheuer im hinteren Städtle zu einem Wohnhaus umbauen, was er mit IC.AB. markierte (heute: das-freie-buch). In dessen Keller führt vom "Hirsch" ein etwa 25 Meter langer, unterirdischer Gang unbestimmten Alters. Er hat seinen Ausgang in der hinteren Stadtmauer, wo Johann Christian Armbruster II. das Jahr 1815 und seine Initialen JCA einmeißelte.

1792 hatte er gleichfalls einen berühmten, doch eher unwillkommenen Gast: Dominique Joseph Vandamme, General der französischen Revolutionsarmee. An ihn erinnerte man sich in Schiltach noch lange, weil er seine Soldaten täglich für zwei Stunden plündern ließ. Um 1835 gab Armbruster, Mitglied der Schifferschaft, den "Hirsch" auf und betrieb nur noch Holzhandel.

Im April 1849 zerstörte ein Feuer den mehr als 250 Jahre alten, 1591 errichteten Fachwerkbau, auch das Rathaus erlitt Schäden. 1850 in klassizistischen Formen wiederaufgebaut, erwarb 1861 der Kaufmann Rudolf Stählin aus Memmingen das Haus und richtete eine Eisen- und Haushaltswarenhandlung ein.

1905 kam es in den Besitz der Familie Philipp Koch, die bis um 1980 ein Feinkostgeschäft betrieb. Danach erwarb die Stadt Schiltach das Gebäude zur Erweiterung des Rathauses, im Erdgeschoss wurde die "Kaffeebohne" eröffnet, die 2017 ihr 20-jähriges Bestehen feierte.

So kehrte die frühere Gastlichkeit in das Haus zurück, in dem der gewölbte Weinkeller an die einstige Nobelherberge erinnert. Ab und an lädt auch der unterirdische Gang zum Abenteuer ein. Wofür er gegraben wurde, ist nicht bekannt. Vielleicht war es – nach den verheerenden Stadtbränden des 16. Jahrhunderts – ein Fluchtstollen, durch den man den "Hirsch" in der Not oder auch mal ungesehen verlassen konnte. Jedenfalls erzählte man früher noch öfters von Geheimgängen, durch die vornehme Zecher einst aus den Wirtschaften verschwanden.