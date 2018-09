Schiltach Freibad zieht 83 000 Besucher an

"Viele Leute brauchen immer eine Vorlaufzeit von ein paar heißen Tagen in Folge, bis sie ins Schwimmbad kommen", schildert Jehle seine Erfahrungen. Der besucherstärkste Tag war der 5. August – ein Sonntag. Dort hatte das Freibad 3600 Gäste. "Das war unser einziger 3000er", sagt der Bademeister. An vielen Tagen sei an der Marke gekratzt worden, geknackt wurde sie jedoch nicht mehr.