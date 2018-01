Schiltach Egehaddel lassen es zum Jubiläum krachen

Bis Vorstand Jens Wolber diese alle mit dem Narrenruf begrüßt hatte, dauerte es eine ganze Weile, ehe die Gastgeber mit ihrer Eröffnungsnummer auf der Bühne ein zünftiges Unterhaltungsprogramm starteten. Besonders freute sich Wolber darüber, dass die Katzenzunft Hardt der Einladung gefolgt war und den zahlreichen Besuchern in bunten Kostümen ihren einmaligen Katzentanz zeigte. Begleitet bei ihrer Brauchtumsvorführung wurden die Katzen von der Guggenmusik "Sälle 15", die personell mindestens in dreifacher Anzahl vertreten waren und mit viel Puste in die Instrumente bliesen.

Auf Hip-Hop, Rock’n’ Roll und Poprhythmen tanzte danach das Hardter Zunftballett "X-Plosion" und zog die Blicke des Publikums auf sich. Für den reichlich erhaltenen Applaus bedankten sich die in pinken Röckchen und türkisen Blusen gekleideten Mädels mit einer Zugabe.

Ordentlich krachen ließen es die Guggenmusiker "Fetza-Bätscher" aus Villingen-Schwenningen und heizten mit Hits wie "Rivers of Babylon" und "Schwarzwaldmarie" die Stimmung weiter an.