3 In Rötenberg schlugen die Schilderdiebe am "Waldweg" an der Einmündung der Schulstraße zu. Foto: Wegner

Zuletzt hatte es Ende August Dunningen getroffen – in Gunningen im benachbarten Landkreis Tuttlingen gleich zweimal alle fünf Ortstafeln gestohlen worden –­ in Aichhalden kamen am Wochenende zwei, in Rötenberg eines weg.

Aichhalden - Rostig oder Elend in Sachsen, Frühling oder Übersee in Bayern, Hodenhagen und andere klingende Ortsnamen – Gemeinden bei denen man sich vorstellen kann, dass eine Ortstafel beliebt sein könnte. Aber Aichhalden oder Aichhalden-Rötenberg? Diese Frage muss sich jetzt auch die Gemeindeverwaltung des Ortes stellen, nachdem über das vergangene Wochenende gleich drei dieser Hinweisschilder an Gemeindeverbindungsstraßen entwendet wurden – zwei davon in Aichhalden, eine in Rötenberg.

