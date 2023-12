Schiedsrichterin im Profi-Fußball: Aichhalderin zeigt vollen Einsatz an der Pfeife

1 Theresa Hug pfeift Spiele in der 2. Bundesliga der Frauen und in der Verbandsliga der Männer. Foto: Eibner/Memmler

Theresa Hug war aktive Fußballerin – dann wechselte sie die Seiten. Als Schiedsrichterin ist die 28-jährige Aichhaldenerin eine echte Überfliegerin.









Theresa Hug aus Aichhalden, die lange Zeit beim SV Sulgen als Fußballerin aktiv war – zuerst bei den Mädchen und dann in der Frauenmannschaft –, ehe sie studienbedingt zum TSV Lustnau wechselte, hat inzwischen eine erfolgreiche Laufbahn als Schiedsrichterin eingeschlagen. Im Gespräch mit unserer Redaktion gibt Theresa Hug Einblicke, was dieses Hobby für Verpflichtungen sowie Aufgaben mit sich bringt und was für sie der Reiz an diesem unverzichtbaren Amt ausmacht.