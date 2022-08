1 Kapitän Christian Günter hat die sportliche Entwicklung der vergangenen zehn Jahre mitgeprägt. Foto: Eibner/Hubbs

Der Sportclub Freiburg hat eine magische Grenze überschritten, was die Anzahl an Vereinsmitglieder betrifft. 40.000 treue Unterstützer bedeuten, dass sich die Breisgauer in den Top Ten der Bundesliga etabliert haben.















Link kopiert

Es ist eine Zahl, die selbst bei den größten Optimisten in und rund um den Verein nur staunende Gesichter hinterlässt: Der Sport-Club Freiburg hat seit kurzem 40.000 Mitglieder. Der rasante Anstieg in diesem Bereich lässt sich am besten mit einem Rückblick in den August 2019 darstellen: Zu diesem Zeitpunkt freuten sich die Vereinsverantwortlichen darüber, das 20.000ste Mitglied begrüßen zu können.

Mitgliederzahlen steigen seit zehn Jahren

Nun hat sich diese Zahl also binnen drei Jahren verdoppelt. Im Vorfeld der Bundesligapartie des Sport-Club gegen den VfL Bochum ehrte SC-Präsident Eberhard Fugmann Sandra Ricigliano als Mitglied Nummer 40.000 und überreichte ihr ein Heimtrikot mit ebendieser Nummer.

Erinnerungen ans Dreisamstadion werden wach

„Meine ganze Familie, auch mein Opa hatten immer schon eine Dauerkarte und haben somit natürlich zu meiner Begeisterung für den SC von Kindesbeinen an beigetragen“, sagt Ricigliano. „Meine Mutter hat mich bereits als Baby das erste Mal mit ins Stadion genommen. Seitdem war ich im Stadion, so oft es ging, meistens auf der Südtribüne im Dreisamstadion. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich dort immer auf den Treppen gesessen habe.“

Support für die Linie des Vereins

Bereits seit sechs Jahren hat die 33-Jährige eine Dauerkarte beim Sportclub: „Durch die Mitgliedschaft kann ich meine Verbundenheit aber nochmal anders zeigen“, meint sie und betont, wie wichtig es ihr ist, auch das gesellschaftliche Engagement des Vereins mit ihrem Mitgliedsbeitrag zu unterstützen.

Stolz auf die Vereinsphilosophie

Das freut auch den Präsidenten: „40 000 Mitglieder sind eine Riesenbestätigung für unseren Verein - es sind nicht nur die sportlichen Erfolge; es ist unsere Vereinsphilosophie mit ihrer sozialen Verankerung, die viele Menschen dazu bewegt, zu uns zu gehören. Und das Schönste: Eine Generation gibt ihre Begeisterung für den SC an die nächste weiter. Unser 40000. Mitglied steht auch dafür.“