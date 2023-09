1 An Tagen mit gutem Wetter strömen die Badegäste nur so ins Königsfelder Solara. An wolkenverhangenen Tagen sieht es ganz anders aus: Da finden nur wenige Besucher ihren Weg in das Freibad. Foto: Micheal Kienzler

Gut 40 000 Besucher kamen in diesem Jahr ins Königsfelder Freibad Solara – doch einige sorgten für Unruhe. Wie hat sich die Situation entwickelt? Und wie fällt die Saisonbilanz im Vergleich zu den Vorjahren aus? Die Gemeindeverwaltung gibt Auskunft.











Link kopiert



Im August knackte das Königsfelder Freibad Solara die 40 000-Besucher-Marke, zum Ende des Monats stand man schon bei knapp 41 000 Besuchern, wie Petra Christen von der Gemeindeverwaltung auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt. Und in den Wochen bis zum Saisonende an diesem Wochenende dürften noch einige hinzugekommen sein. Am Sonntag, 17. September, ist das Solara letztmals in diesem Jahr geöffnet.