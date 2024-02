Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Konstanz, des Kriminalkommissariat Villingen-Schwenningen und der Polizei aus Bad Dürrheim haben jetzt zur Klärung mehrere Straftaten auf der Ostbaar geführt, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung.

Demnach soll eine vierköpfige Jugendbande im Alter zwischen 17 und 21 Jahren zahlreiche Sachbeschädigungen begangen sowie Diebstähle und Einbrüche verübt haben.

Auch der Diebstahl und das anschließende Anbrennen eines Fendt-Traktors am 10. Januar bei Sunthausen wird der Gruppe zur Last gelegt. Dabei war ein Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro entstanden.

Bei dem Traktor-Diebstahl hatten die Täter eine Spur der Verwüstung hinterlassen.