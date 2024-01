1 Der Unbekannte kam an der Kreuzung von der Straße ab und fuhr über zwei Straßenschilder. Foto: Wilfried Strohmeier

Am frühen Mittwochmorgen gegen 1 Uhr ist ein Traktor auf der Hirschhaldestraße von der Fahrbahn abgekommen und anschließend abgebrannt.









Der unbekannte Fahrer kam an einer Wegkreuzung in Richtung Sunthauser See nach links von der Straße ab und überfuhr zwei Straßenschilder. Wenige Meter weiter blieb der Traktor stehen und geriet in Brand, der Fahrer flüchtete.