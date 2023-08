In der Hauptstraße in Oberhaugstett ist derzeit ein mobiler Blitzeranhänger aufgestellt. Innerhalb von wenigen Tagen wurde dieser zweimal Opfer einer Farb-Attacke.

Seit knapp einer Woche steht ein mobiler Blitzeranhänger in der Hauptstraße in Oberhaugstett, auf Höhe des Hauses mit der Nummer 54. Und schon in den ersten vier Tagen wurde er zwei Mal von Unbekannten mit Farbe besprüht.

Das erste Mal, so erläutert Janina Müssle vom Landratsamt Calw, das für den Blitzeranhänger verantwortlich zeichnet, gleich am Freitag – nur einen Tag, nachdem er dort aufgestellt wurde. „Daraufhin fuhr ein Mitarbeiter nach Oberhaugstett und hat die Scheibe wieder geputzt“, sagt sie.

Landratsamt erwägt Überwachung per Videokamera

Nur zwei Tage später, als das Messteam vorbeischaut, der nächste Schock: Schon wieder wurde der Trailer mit Farbe besprüht und damit für zu schnelle Autofahrer unschädlich gemacht.

Ein riesiges Ärgernis für das Landratsamt. Das sie auch bereits zur Anzeige gebracht hat. Benjamin Koch vom Polizeipräsidium Pforzheim bestätigt auf Nachfrage unserer Redaktion, dass eine Anzeige wegen Sachbeschädigung bei ihnen eingegangen ist. Die Täter sind jedoch weiter unbekannt. Zeugen, die Hinweise auf sie geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Calw unter Telefon 07051/16 10 zu melden.

Und wie geht es nun weiter? Schließlich entsteht an dem Gerät jedes Mal ein Schaden, der beseitigt werden muss. „Falls der Trailer weiterhin beschädigt wird, prüfen wir weitergehende Maßnahmen zum Schutze des Trailers“, kündigt Janina Müssle an. In anderen Landkreisen sei beispielsweise eine Überwachungskamera im Trailer installiert worden.

Offenkundig scheint es inzwischen nämlich keine Seltenheit mehr zu sein, dass Menschen mit Absicht Schäden an Blitzern anrichten. Erst vor wenigen Wochen wurde die stationäre Blitzersäule in Heumaden mit Farbe besprüht, sodass er nicht mehr auslösen konnte. Anfang des Jahres gab es einen ähnlich gearteten Vorfall in Gültlingen, als eine Radarsäule mit roter Farbe beschmiert wurde.

Zudem sprach Calws Ordnungsamtsleiterin Irene Stamer davon, dass „andere Blitzer-Tower beklebt oder Parkscheinautomaten mit Bauschaum ausgesprüht wurden“.