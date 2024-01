Das Ruster Frühalarmsystem geht an Start. Es soll die Bürger schneller vor Überflutungen warnen.

In einer Bürgerveranstaltung hatte die Gemeinde im Herbst 2022 bereits über das digitale Frühwarnsystem informiert. Nun ist es eingerichtet und wird zukünftig vor Starkregenereignissen und Überflutungen warnen, teilt die Gemeinde mit.

Die Gemeinde Rust hat diese Woche das Starkregen-Frühalarmsystem der Firma Spekter aus Herzogenaurach in Betrieb genommen. Dieses alarmiert Bürger bei rasch und kleinräumig auftretenden Starkregenereignissen. Die Alarmierung kann je nach Vorliebe per E-Mail, SMS oder über einen automatisch generierten Telefonanruf erfolgen. Sie wird anhand eines Ampelsystems mit unterschiedlichen Warnstufen durch eine Künstliche Intelligenz ausgelöst, indem die Pegelstände an vier Messstellen auf Ruster Gemarkung ein gewisses Niveau überschreiten, erläutert die Gemeinde.

Bürger können das digitale Alarmsystem kostenlos über den Play Store beziehungsweise den App Store von Android beziehungsweise IOS in Form einer App (Starkregen App) in-stallieren und sich registrieren. Eine Bedienungsanleitung der App befindet sich auf der Homepage der Gemeinde Rust unter www.rust.de oder kann im Naturzentrum Rheinauen angefordert werden.

Vier Gefahrenstufen

Das Starkregen-Frühalarmsystem arbeitet mit vier Gefahrenstufen (S0 bis S3). Beim Erreichen der Gefahrenstufen S1 und S2 erhalten die App-Nutzer eine Benachrichtigung in Form der von ihnen gewählten Meldeart. Beim Erreichen der Gefahrenstufe S3 gibt es zusätzlich einen Telefonanruf auf die angebende Mobil- oder Festnetznummer. Anhand des Ampelschemas (Grün-Gelb-Rot-Violett) erkennen die Bürger, um welche Gefahrenstufe es sich handelt.

„Wie wichtig das Thema Hochwasserschutz ist, haben uns die Überflutungen im Som-mer 2021 im Ahrtal vor Augen geführt“, sagt Bürgermeister Kai-Achim Klare. In Zeiten des Klimawandels sei mit einer Zunahme von Starkregenereignissen und einer erhöhten Überflutungsgefahr zu rechnen. Darauf wolle man als Gemeinde vorbereitet sein, so der Bürgermeister.

Auch eine Sirene warnt im Katastrophenfall

Verantwortlich für das Thema Bevölkerungsschutz ist bei der Gemeinde Rust das Um-weltamt unter der Leitung von Alexander Schindler. Das Frühalarmsystem sei dabei aber nur ein Mosaikstein eines umfangreichen Maßnahmenkatalogs, sagt Schindler. Darüber hinaus wurde etwa in Rust eine mobile Sirene angeschafft. Genauso wie das Starkregen-Frühalarmsystem hat auch sie das Ziel, die Bevölkerung bei auftretenden Notfällen rechtzeitig zu warnen, um dadurch Schäden an Leib und Eigentum möglichst zu vermeiden, erklärt die Gemeinde.