Rust Nach Brand im Europa-Park: Gruppe will Piraten zurück

Und dann haben Sie gleich die Facebook-Gruppe gegründet?

Nein, das war erst am Sonntagnachmittag. Da haben wir mit der Familie gegrillt und dabei in Erinnerungen geschwelgt. Ich habe bei Facebook nach einer Batavia-Gruppe gesucht und gesehen, dass es noch keine gab, also habe ich sie gegründet. Übrigens meine erste Facebook-Gruppe.

Wie viele Mitglieder hat die Gruppe?

Stand Dienstagmittag fast 5500. Das ist wirklich überwältigend. Ich dachte, wenn es 100 bis 200 werden, ist es viel, aber am Montag ging das Ganze durch die Decke. Man sieht, wie viele die Piraten im Laufe der Jahre in ihr Herz geschlossen haben.

Und das bringen die Menschen mit Ihren Kommentaren zum Ausdruck?

Definitiv. Ganz viele trauern um "ihre" Piraten, das wird in den Beiträgen deutlich. Ich versuche als Gruppen-Administrator, alle Kommentare zu lesen, damit die Diskussion friedlich bleibt, musste bisher aber noch nicht eingreifen.

Was verbinden Sie mit der Bahn?

Viele tolle Erinnerungen. Die Bahn ist zwar schon über 30 Jahre alt, aber sie hat einen ganz besonderen Flair – wenn es zu Beginn ein bisschen runtergeht, der Sprühnebel und die Gerüche einsetzen ... Mein vierjähriger Sohn ist auch begeistert. Bei jedem Park-Besuch hieß es am Anfang: "Erst zu den Piraten!" und vor der Heimfahrt: "Noch mal die Piraten!" Für mich kann von den anderen Attraktionen da nur die Euro-Sat mithalten.

Was erhoffen Sie sich von der Facebook-Gruppe "Rettet die Piraten in Batavia"?

Das, was ihr Name schon sagt: Es wäre toll, wenn die Bahn wieder originalgetreu aufgebaut werden würde.

Wie groß, denken Sie, stehen die Chancen dafür?

Ich persönlich sehe sie ehrlich gesagt als nicht allzu groß an. Aber wir müssen es in jedem Fall versuchen. Natürlich können wir nicht mitbestimmen, aber wer weiß: Wenn die Familie Mack sieht, wie viele Leute an den "Piraten in Batavia" hängen, beeinflusst das vielleicht ihre Entscheidung. Ich fände es in jedem Fall toll, wenn am Ende wieder etwas entstehen würde, das nah am bisherigen Konzept ist. Irgend etwas mit Piraten wäre schon richtig gut.