Rust Nach Brand im Europa-Park: Petition fordert "Batavia"-Wiederaufbau

Der Brand im Europapark war am Samstagabend ausgebrochen und hatte Teile der Themenbereiche Holland und Skandinavien zerstört. In den betroffenen Bereichen werde das Fahrgeschäft "Koffiekopjes" (Kaffeetassen) noch in dieser Woche den Betrieb wieder aufnehmen und das Fjord-Rafting in den nächsten Wochen wieder für Besucher offen sein, sagte eine Sprecherin von Deutschlands größtem Freizeitpark am Dienstag. Die Besucherzahlen seien unverändert stabil.

Der entstandene Schaden bewege sich im zweistelligen Millionenbereich, hatte der Vergnügungspark zuvor mitgeteilt. Was mit „Piraten von Batavia“ geschieht, ist laut Park weiter offen.