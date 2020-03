Rust Europa-Park plant Hotels im Elsass

Einen entsprechenden Bericht des elsässischen Internetportals rue89-strasbourg.com bestätigte der Europa-Park gegenüber unserer Zeitung: Es gebe Überlegungen für eine "langfristige, touristische, wirtschaftliche und kulturelle" Entwicklung in der Grenzregion. Details – etwa ein Zeit- und Kostenplan – würden aktuell allerdings noch nicht vorliegen. "Zum jetzigen Zeitpunkt befindet sich das Projekt in einer frühen Phase der Ideenentwicklung und ist daher weder inhaltlich noch von der Größe weiter konkretisiert", erklärte Park-Sprecherin Diana Reichle am Dienstag auf Nachfrage.