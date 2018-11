Rust Europa-Park: Naturschützer machen gegen Seilbahn mobil

Die Idee einer kilometerlangen Seilbahn-Verbindung vom Europa-Park bis hinüber nach Frankreich hat in den vergangenen Tagen hohe Wellen geschlagen. Noch ist das Millionenprojekt nicht mehr als ein kühner Plan der Park-Familie Mack, doch Unterstützer gibt es schon zuhauf: Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron ist von der Seilbahn völlig begeistert. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretsch­mann (Grüne) nannte sie am Wochenende "eine großartige Idee". Der Ortenauer Landrat Frank Scherer signalisierte mit seiner Behörde klare Zustimmung, und nun soll sich bald auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) für das Vorhaben erwärmen. Also überaus viele, mächtige Fürsprecher für die Seilbahn.

Doch der organisierte Naturschutz läuft bereits Sturm gegen die Bahn. Die Umweltschützer bangen um das einzigartige Naturschutzgebiet, das die Bahn auf Stelzen durchschneiden würde. Taubergießen heißt es und ist ein überregional bedeutende Ökozone. Dort leben vom Aussterben bedrohte Tiere wie der Eisvogel und wachsen seltene Pflanzen. Die Gießen, wie unterirdische Quellen heißen, spülen kristallklares Wasser in diese Zone und ermöglichen direkt am Rhein wertvolle Biotope.

Eine Seilbahn, die in diese Sumpflandschaft gepflanzt würde, hätte schlimme Folgen für Vegatation und Tierwelt, sagt Axel Mayer, der Geschäftsführer des BUND-Regionalverbands mit Sitz in Freiburg. Die größte Sorge der Umweltschützer sei es, dass die täglich vielen Tausend Gondel-Passagiere beim Schweben über das Naturjuwel Lust darauf bekommen könnten, später auch zu Fuß die geschützten Gebiete zu erkunden. Einen riesigen Besucheransturm befürchtet der BUND-Chef.