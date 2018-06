Rust Batavia-Piraten: kein originalgetreuer Wiederaufbau

Viele Besucher und vor allem Europa-Park-Fans haben in sozialen Medien in der vergangenen Woche gemutmaßt, wie es mit der beliebten Piratenfahrt nun weiter gehe. Ein originalgetreuen Wiederaufbau der 1987 errichteten Attraktion "Piraten in Batavia" kann dabei aber ausgeschlossen werden. Mack betonte in seiner Video-Nachricht, dass sein Team sukzessive nach vorne arbeite, schließlich soll "in Kürze der Park auch wieder in voller Pracht zu erleben" sein. Konkret soll bald auch das Fjord Rafting wieder eröffnet werden.