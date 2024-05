1 Elitesoldaten der griechischen Marine tragen Nachbildungen der bronzezeitlichen Dendra-Rüstung mit Schwert und Speer. Foto: © Andreas Flouris and Marija Marković/CC-by 4.0

Die rund 3500 Jahre alte Rüstung von Dendra ist die älteste komplett erhaltene Rüstung der Welt. Diente sie nur zeremoniellen Zwecken oder kämpften damit mykenische Krieger gegen Trojaner, wie Homer in seinem Epos „Illias“ schildert? In einem archäologischen Experiment haben griechische Elitesoldaten in Nachbildungen den Panzer auf seine Praxistauglichkeit erprobt - mit vollem Erfolg.









Link kopiert



Seit einigen Jahrzehnten hat sich in der Spatenforschung eine ganz besondere Arbeitsmethode etabliert: die experimentelle Archäologie. Wie wurden Häuser, Schlösser und Burgen gebaut? Wie wurden Schwerter, Speere und Rüstungen geschmiedet? Diesen und anderen Fragen gehen Archäologen nicht nur theoretisch, sondern auch mit Hilfe von Experimenten nach. Doch nicht nur Produktionsprozesse werden rekonstruiert, sondern auch die Praxistauglichkeit der hergestellten Güter – also die Verwendung etwa von Waffen in vergangenen Kriegen.