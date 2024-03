Ein Sattelzug ist bei einer Ampel an der B 27 bei Dotternhausen in ein wartendes Auto gekracht. Dieses wurde auf den davor stehenden Lastwagen geschoben.

Wegen eines schweren Verkehrsunfalls kam es am Montagnachmittag auf der B 27 bei Dotternhausen zu langen Rückstaus.

Laut Polizei ist es an der Ampelanlage gegen 16.40 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Ein Sattelzug war aus Richtung Rottweil her kommend unterwegs und bremste vor der roten Ampel zu spät.

Verkehr auf B27 wird am Unfallort vorbeigeleitet

In der Folge krachte der Lastwagen in das Heck eines an der Ampel wartenden BMW, der dadurch auf den davor stehenden Lastzug aufgeschoben wurde. Fahrzeuginsassen wurden verletzt, doch über die Schwere konnte die Polizei am Montagabend noch keine Auskunft geben.

Der Verkehr auf der B 27 wurde am Unfallort vorbeigeleitet, eine Spur wurde gesperrt. Die Feuerwehr Dotternhausen war mit neun Mann und zwei Fahrzeugen vor Ort und beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe. Auch das DRK Schömberg war vor Ort.

Erst vor Kurzem waren in der Nähe ein Lastwagen und ein Auto auf der B27 verunglückt.