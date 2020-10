Rottweiler Landratsamt Drei Finalisten in Architekturwettbewerb

Die drei Architekturbüros haben sich im europäischen Wettbewerb insgesamt gegen mehr als 80 Konkurrenten durchgesetzt. Der Wettbewerb wurde im vergangenen Dezember ausgelobt. Mit Blick auf die Coronakrise hat der Kreistag beschlossen, ihn bis einschließlich der Baugenehmigung fortzuführen, um dann je nach Kassenlage zu entscheiden, ob die Umsetzung sofort erfolgt oder um ein bis mehrere Jahre verschoben wird.

Von den mehr als 80 eingereichten Bewerbungen aus ganz Europa, insbesondere auch Italien, Spanien und Österreich, hatten 25 anhand der vom Kreistag festgelegten Kriterien die Höchstpunktzahl erreicht. Durch ein Losverfahren wurden 15 davon ausgewählt. Lediglich 13 Büros, alle aus Deutschland, gaben einen Entwurf ab und kamen in die in die nächste Runde. In dieser befand das Preisgericht, das sich aus Fachpreisrichtern (Architekten) und Sachpreisrichtern (Vertretern des Landkreises als Bauherr) zusammensetzt, welche die drei besten Entwürfe sind.

Der freie Architekt Dirk Vogel aus Heilbronn war einer der Fachpreisrichter und stellte nun die drei Siegerentwürfe in einem Pressegespräch vor. Entschieden habe man sich anhand vier großer Kriterien.

Beim Aspekt der städtebaulichen Einfügung sei es um die Lage, die Anordnung der Bereiche und die Maßstäblichkeit gegangen, bei der Funktionalität etwa um die Einhaltung des Drei-Zonen-Prinzips. Geplant sind öffentliche und halböffentliche Bereiche, in denen Besucher des Landratsamtes Information und Beratung erhalten, sowie ein interner Bereich nur für Mitarbeiter.

Eine Rolle spielten bei der Bewertung zudem, wie die Geschosse verbunden werden, und das Thema Barrierefreiheit. Neben der Frage, ob der Kostenrahmen eingehalten wurde, nahm das Gericht zudem die Konstruktion und die Gestaltung in den Fokus.

Schwierige Entscheidung bei dritten Preis

Den dritten Preis gewonnen hat das Büro "h4a Gessert + Randecker Architekten GmbH". In seinem Entwurf mit rund 7600 Quadratmetern Bruttogrundfläche oberirdisch (BGF) bleibt der Riegelbau des Landratsamtes zwischen der Stadionstraße und der Marienstraße erhalten. Zudem werde der Typus des zweigeschossigen Atriums wiederholt. Die Architekten haben einen Vorplatz mit einem zurückgezogenen Eingang eingeplant, hinter dem sich eine Eingangshalle mit Verbindung zum Atriumbau befindet. Im Obergeschoss des Hauptbaus ist der Sitzungssaalbereich vorgesehen. Großer Mangel an diesem Entwurf: Die Cafeteria ist im Erdgeschoss geplant. Diese hätte man sich jedoch in der Nähe der Sitzungssäle gewünscht, erklärte Vogel. Bei der Fassade ergebe sich ein ruhiges Bild. Es handle sich um einen klassischen sandfarbenen Stahlbetonbau.

Bei den beiden anderen Entwürfen konnte sich das Gericht nicht auf eine Gewichtung einigen. Beide erhielten den ersten Preis. Die "a + r Architekten GmbH" plant, das bestehende zweigeschossige Atriumsgebäude in Holzbauweise um weitere zwei Geschosse aufzustocken. Dabei müsse noch geprüft werden, ob das zusätzliche Gewicht getragen werden könne, meinte Vogel.

Charakteristisch sei zudem der lange, fünfgeschossige Körper des Hauptgebäudes, der sich von Norden nach Süden ziehe. Die Sitzungssäle sind im Obergeschoss vorgesehen. Insgesamt sind 8700 Quadratmeter BGF geplant.

Zwischen Querriegel und Atriumsbau, zur Stadionstraße hin, soll ein "Hofgarten", ein begrünter Innenhof, entstehen. Im Atriumsbau befindet sich der Mitarbeiterbereich, im nördlichen Teil der (halb-)öffentliche Bereich. Das ziehe sich so durch alle Geschosse.

Baugenehmigung wird im Herbst 2021 erteilt

Der zweite Siegerentwurf mit 7700 Quadratmetern BGF stammt vom Büro "Hascher Jehle Design GmbH" aus Berlin. Es setzt auf eine ganz klare, leicht "schwebende" Gebäudeform und einen großen Vorplatz zur Königstraße hin. Auch hier sei ein stark vereinfachter, langgezogener Körper von Norden nach Süden geplant, um Raum für spätere Veränderungen oder Erweiterungen zu schaffen und die öffentliche Zone darin anders bespielen zu können.

Der Sitzungsbereich schiebe sich in diesem Entwurf wie eine Schublade im Erdgeschoss aus dem Gebäude heraus. Über dem Erdgeschoss liege zudem ein Zwischengeschoss, eine Beletage, in der die Cafeteria vorgesehen sei, mit Durchblicken zwischen den Geschossen, so Vogel.

Beide erstplatzierten Entwürfe punkten mit einer Holzhybridkonstruktion. Alle drei hätten jetzt theoretisch die Option zu gewinnen, erläuterte Sven Vierling vom Planungsbüro "Drees & Sommer". In der dritten Phase, der Verhandlung, werden die Büros am 24. November in Rottweil sich, ihren Entwurf en Detail und ihre bisherigen Projekte vorstellen.

Wenn alles ohne Verzögerung liefe, würde die Baugenehmigung für den Neubau im September oder Oktober 2021 erteilt. Zunächst müsse aber die Stadt Rottweil als Bauordnungs- und -planungsbehörde darüber entscheiden. Im Januar 2022 würde der Kreis dann in die Bauphase einsteigen wollen.

Im besten Fall ohne eine Verzögerung wäre Bauende im Juli 2024. Die Entscheidung, ob die Umsetzung des Neubaus mit Blick auf die Kassenlage denn wirklich sofort erfolgen soll, muss der Kreistag Ende September 2021 entscheiden.