Rottweil Wird Stadt doch zum "Sicheren Hafen"?

In ihrem Antrag verweisen die SPD- und FFR-Stadträte darauf, dass Stadt und Landkreis Kapazitäten für die Aufnahme weiterer Flüchtlinge hätten. "Wir halten es deshalb für dringend geboten, den Flüchtlingen konkret Obdach anzubieten und damit ein Zeichen zu setzen gegen die menschenrechtsverletzende EU-Asylpolitik", schreiben Elke Reichenbach und Arved Sassnick, die als Vertreter der Fraktion den Antrag unterzeichnet haben.

AfD-Vertreter will "Festung Europa"

Die Nachbar-Kreisstadt Tuttlingen hat sich im Juli entschlossen, der Initiative "Seebrücke" beizutreten. Kurz danach war dies im Rottweiler Gemeinderat abgelehnt worden. Bereits Ende Januar hatte der Tuttlinger Oberbürgermeister Michael Beck von sich reden gemacht, als er in einem Schreiben an Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Bundesinnenminister Horst Seehofer das Nichtstun der Europäer beklagte und die Aufnahme und Betreuung Minderjähriger durch die diakonische Einrichtung Mutpol in Tuttlingen anbot.

Während in Tuttlingen auch AfD-Stadtrat Peter Stresing dafür stimmte, die Stadt zum sicheren Hafen für Flüchtlinge zu machen, kündigt sich in Rottweil an, dass sich der hiesige AfD-Vertreter, Reimond Hoffmann, anders verhalten wird. In einer Pressemitteilung als Reaktion auf den Antrag von SPD+FFR spricht er von einer "katastrophalen Idee". Der Rottweiler Hoffmann bringt einen Gegenvorschlag vor: "ein kommunales Bündnis ›Festung Europa‹, bei dem sich Rottweil für eine Solidarität mit Griechenland und mit Bulgarien ausspricht".