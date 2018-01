Rottweil Wenn der Bauch rumort

Glutenunverträglichkeit

Als weitere Nahrungsmittelunverträglichkeit wird Zöliakie, also die Unverträglichkeit von Gluten, aufgeführt. Gluten ist laut AOK ein Eiweiß, das in vielen Getreidesorten vorkommt, beispielsweise in Weizen, Dinkel und Roggen. Von dieser Erkrankung seienweniger Menschen betroffen als von Laktoseintoleranz, allerdings würden die Fallzahlen auch hier ansteigen. Im Landkreis Rottweil waren im Jahr 2016 insgesamt 88 AOK-Versicherte wegen Zöliakie in Behandlung. Fünf Jahre zuvor waren es 53 Personen.

Je nach Alter könnten die Symptome sehr unterschiedlich sein. "Kleine Kinder bekommen oft einen aufgeblähten Bauch und Durchfall, wenn sie zum ersten Mal Getreideprodukte essen", sagt Zeller-Thorn. Bei älteren Kindern und Erwachsenen seien die Beschwerden schwächer ausgeprägt und gleichzeitig vielfältiger. Bei ihnen können mitunter Durchfall, starke Erschöpfung, eine verminderte Knochendichte und Eisenmangel, aber auch Depressionen, Unfruchtbarkeit oder Gelenkschmerzen auf eine Zöliakie hinweisen, teilt die AOK mit.

Die Glutenunverträglichkeit bestehe in der Regel lebenslang. "Mit einer glutenfreien Ernährung kann mit die Zöliakie in den Griff bekommen und beschwerdefrei leben", so die AOK-Expertin.