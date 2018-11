Rottweil Weg frei für Gastronomie beim Test-Turm

Mit den Änderungen sei die weitere Nutzung der Flächen nun gesichert, man wolle vorausschauend agieren, so Oberbürgermeister Broß. Der Gemeinderat fasste wie schon in der Woche zuvor der Bauausschuss den Beschluss zur frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung. Die Kosten für die Bebauungsplanänderung sind mit 81 160 Euro veranschlagt. Das Verfahren läuft nun an, bis zum ersten Kaffee und Kuchen am Testturm ist also noch etwas Geduld gefragt.