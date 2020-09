Rottweil/VS Rettungshubschrauber nach Panne wieder im Einsatz

Zimmern/Villingen-Schwenningen - Der Rettungshubschrauber "Christoph 11", der am Schwarzwald-Baar-Klinikum in Villingen-Schwenningen stationiert ist, ist bei einem Einsatz in Zimmern auf einem Betriebsgelände direkt bei der Autobahn 81 gestrandet. Die Polizei bestätigte auf Nachfrage, dass der Hubschrauber einen Busch "abrasiert" habe und nun beschädigt sei.