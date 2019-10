Rottweil Verletzt Hausmeister das Briefgeheimnis?

Von der Fußmatte gemopst?

Und jetzt kommt’s: Besagter Brief gelangte auf wundersame Weise in den Besitz des Hausmeisters. Aber wie? Für die Frauen ist klar: Er hat ihn von der Fußmatte gemopst und den Inhalt gelesen. Das bedeutet Diebstahl – das ist der weitere Anklagepunkt – und Verletzung des Briefgeheimnisses zugleich.

Die Version des 81-Jährigen gebürtigen Russen, der sich nur mit Hilfe der Dolmetscherin klar verständlich machen kann, hört sich anders an: Der Brief sei vor seiner Haustür – in einer anderen Etage – gelegen. Im Gang. Da habe er ihn an sich genommen, denn entweder sei er für ihn bestimmt, oder es habe ihn jemand verloren. Ob etwas darauf stand, daran kann er sich nicht erinnern, denn: "Ich kann nicht lesen", versicherte er dem Gericht. Er habe in den Nachkriegsjahren in der Heimat nur zwei Jahre die Schule besucht, dann gearbeitet. Auch seine Frau sei des Lesens nicht mächtig, weshalb er sich alle Briefe vorlesen lasse. Entweder vom Nachbarn gegenüber oder vom Hausverwalter.

Letzterem habe er auch diesen Brief gezeigt. Erst in dessen Büro habe er den Brief geöffnet, beteuert er. Und der Hausverwalter habe ihm gesagt, dass es in dem Schreiben um ihn gehe. Und dass nicht gerade nette Dinge darin stehen. "Warum machen die das? Die Damen streiten immer mit mir. Dabei habe ich der einen zwei Jahre lang das Wasser hochgetragen". Der Redeschwall des 81-Jährigen muss mehrfach von der Richterin unterbrochen werden. "Atmen Sie durch."

Hausmeister legt Einspruch ein

Wie die Zeuginnen berichten, habe der 81-Jährige sie irgendwann wegen des Briefes und dessen Inhalt zur Rede gestellt. Da kam erst heraus, das er den Brief an sich genommen hat. "Wir hatten das schon vermutet. Er war im Treppenhaus, als ich den Brief abgelegt habe", berichtet die eine. Sie zeigt den 81-Jährigen schließlich an. Gegen den Strafebefehl aber legt der Mann Einspruch ein, weshalb es zur Verhandlung kommt.

Die Richterin lässt zwar verlauten, dass sie die Version des 81-Jährigen für unwahrscheinlich halte, letztlich lässt sich jedoch nicht klären, wie der Brief zu ihm gelangte. "Im Zweifel für den Angeklagten", insistiert der Verteidiger. Auf eine von der Richterin vorgeschlagene Einigung geht der 81-Jährige nicht ein. Nach einiger Bedenkzeit verkündet die Richterin das Urteil: Freispruch. Richtig sei sein Verhalten dennoch nicht gewesen, gibt sie ihm mit auf den Weg.

Zeuginnen und Angeklagter haben dann den gleichen Heimweg. Das Klima dürfte weiter frostig bleiben, in diesem Rottweiler Mietshaus.