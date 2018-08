Rottweil Über 16.000 Besucher bei Ferienzauber

Die beiden Partys im Kraftwerk bringen noch einmal richtig viel Publikum. Am Ende werden mehr als 16.000 Besucher gezählt. Noch vor gut einer Woche hatte man mit erwarteten knapp 14.500 zahlenden Gästen die Ziellinie in Sicht. Neben dem Wetter, das dem Team in diesem Jahr ganz ohne Aussetzer in die Hände spielt, nennt Ferienzauber-Geschäftsführer Mike Wutta das Booking als Grund für den unerwarteten Andrang. Die veränderte Konzeption der "Kubanischen Nacht", die mit einer Neuordnung der verschiedenen Veranstaltungsorte und vor allem mehr Show-Elementen aufgewertet wird, bewährt sich. Bei der "Energy Base" zieht Headliner "Lost Frequencies" viele Besucher ins Kraftwerk. Da zahlt sich der Mut, höhere Gagen zu riskieren, aus.

Orga-Team beweist glückliches Händchen

Das alleine erklärt den Erfolg nicht. Das Team beweist ein glückliches Händchen in Sachen Programmgestaltung. Keiner der Abende floppt, kein künstlerischer Beitrag fällt ab. Im Gegenteil. Dass beispielsweise "Status Quo" in der neuen Besetzung so vital aufdrehen würden wie im Kraftwerk, überrascht auch eingefleischte Fans. Der Abend mit den Hardrock-Legenden wird mit rund 1900 Besuchern denn auch zum bestbesuchten kostenpflichtigen Konzert in diesem Jahr. Da bewahrheitet sich, was Matthias Holtmann zur Begrüßung zu "Pop und Poesie" sagt: "Im Kraftwerk geht’s immer gut!"