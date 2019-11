Rottweil TV-Anwalt Ingo Lenßen vertritt Angeklagten

In der Anklage gegen die mazedonisch-albanische Band ist die Rede von mehr als 120 Kilogramm Kokain, vier Kilogramm Heroin und rund 2000 Ecstasy-Tabletten. Die Drogen sollen per Lastwagen nach Deutschland transportiert und dann über Verteilzentren in Düsseldorf, Berlin, Stuttgart, Salzburg, Neustadt an der Weinstraße und Tuttlingen in Umlauf gebracht worden sein. Die Angeklagten agierten teilweise auch als Fahrer der Lastwagen, teils als Verteiler. Sie gingen letztlich teilweise verdeckten Ermittlern auf den Leim.