Rottweil Towerrun: Hälfte der Startplätze ist weg

Die Towerrun-Premiere am 16. September solle nun dazu dienen, die Logistik und die Abläufe vor Ort auszutesten. So ein Treppenlauf findet unter besonderen Voraussetzungen statt: Ein großer Unterschied zu anderen sportlichen Veranstaltungen ist, dass das Zuschauen schwierig ist. Der Turm ist am 16. September für die Öffentlichkeit gesperrt. Wenn jemand einen Blick auf die Läufer erhaschen will, ist das höchstens beim Start möglich, der vor dem Testturm stattfinden wird. Ein Begleitprogramm im Außenbereich wird es – zumindest bei diesem ersten Mal – jedoch nicht geben. Der Towerrun in Rottweil ist mit seinen 1390 Stufen der höchste Lauf innerhalb des Deutschen Towerrunning Cups und einer der höchsten in Europa.

Wir suchen Zweierteams, die am Towerrun teilnehmen und die wir bei der Veranstaltung begleiten. Der Lauf findet am Sonntag, 16. September, im Rottweiler Aufzugtestturm statt. Bewerbungen für das "Team Schwabo" sind per E-Mail möglich bis Sonntag, 1. Juli, an folgende Adresse: redaktionrottweil@schwarzwaelder-bote.de (die Schwabo-Plätze sind beim Veranstalter vorgemerkt). Bitte geben Sie ihren vollständigen Namen, Alter, Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer an.

Außerdem freuen wir uns über eine kurze Beschreibung: Warum wollen sie teilnehmen? In welcher Kategorie? Wie lautet Ihr Motto? Wir sind gespannt und drücken die Daumen.