Rottweil Towerrun: Treppenlauf auf den Test-Turm

Alle Teilnehmer erwartet ein unvergleichliches Erlebnis. Nach Erhalt der hochwertigen Finishermedaille im Ziel bietet sich den Aktiven ein atemberaubender Panoramablick auf den Schwarzwald und bis zu den Alpen an. Danach geht es hinab in die Finisher-Lounge in der die Treppensportler ihre Energiespeicher in aller Ruhe auffüllen können.

Der Towerrun in Rottweil ist Teil des Deutschen Towerrunning Cups und des Trial 60 Cups des internationalen Verbandes. Mit seinen 1390 Stufen ist der Towerrun in Rottweil der höchste Lauf innerhalb des Deutschen Towerrunning Cup und einer der höchsten in Europa.

Veranstalter ist die Kölner Event- und Marketingagentur pulsschlag. Thyssen-Krupp Elevator sponsort die Veranstaltung. n Die Anmeldung zur Premiere wird am 3. Juni um 10 Uhr freigeschaltet. Bis zum 9. September können sich interessierte Läuferinnen und Läufer auf der Event-Homepage www.thyssenkrupp-towerrun.de anmelden. Meldungen sind möglich, bis das Teilnehmerlimit erreicht ist.