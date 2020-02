Rottweil Testturm bekommt kleinen Bruder

Für thyssenkrupp ist dies der dritte neue Testturm in drei Jahren. 2018 hat das Unternehmen in Zhongshan, China, einen 248 Meter hohen Testturm eröffnet. Sowohl in Rottweil und China ermöglicht die Höhe der Türme den Test von Hochgeschwindigkeitsaufzügen, die die volle Turmlänge zur Beschleunigung benötigen.

Um Kunden Hightech-Produkte vor Ort zu demonstrieren und neue Aufzüge in verschiedenen Weltregionen zertifizieren zu lassen, seien Testtürme in verschiedenen Ländern nötig. Innerhalb des Turmnetzwerkes von Thyssenkrupp Elevator verfüge jedoch allein der Standort Rottweil über eine öffentlich zugängliche Besucherplattform und eine auffällige Textilumhüllung, betont das Unternehmen. Eine Besonderheit wird es aber auch am Testturm in Atlanta geben: Im oberen Bereich wird es einen Veranstaltungsraum geben, der für Events, Meetings oder Präsentationen genutzt werden soll und einen beeindruckenden Blick auf die Region bieten wird.