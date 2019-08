Rottweil Testturm baut Service für Besucher aus

Wertgutscheine in Höhe von 10, 20 und 50 Euro können sowohl online als auch an der Tageskasse vor Ort in Rottweil für den Kauf von Tickets und Merchandising-Artikeln eingesetzt werden. Restbeträge bleiben erhalten und können zu einem späteren Zeitpunkt verbraucht werden. Wichtig: Gutscheine, die im bisherigen Shop gekauft wurden, behalten ihre Gültigkeit. Sie können beim nächsten Testturm-Besuch an der Tageskasse eingetauscht werden.

"Für die größten Testturm-Fans planen wir, in Zukunft auch die vielfach angefragten Jahrestickets anzubieten", berichtet Alicia Wüstner, Junior Media Relations Manager für den Testturm. "Wir freuen uns sehr darauf, unseren Besuchern durch den neuen Shop noch mehr Service bieten zu können."

Für Besuche bis Ende Oktober ist der bestehende Onlineshop weiterhin erreichbar. Und natürlich können Gäste auch wie gewohnt Tickets an der Tageskasse erwerben. Der neue Testturm-Ticketshop ist im Internet zu finden unter shop.testturm.de.

Weitere Informationen: testturm.thyssenkrupp-elevator.com