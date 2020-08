Rottweil Strobl zeigt Kante bei Kripo-Besuch

An dem Treffen am Freitagnachmittag in Rottweil nehmen der FDP-Abgeordnete Daniel Karrais, Landrat Wolf-Rüdiger Michel, die Rottweiler Verwaltungsspitze mit Oberbürgermeister Ralf Broß und Bürgermeister Christian Ruf sowie mehrere Stadträte teil. Empfangen wird die Gruppe von Gerold Sigg. Er ist Präsident des Polizeipräsidiums in Konstanz. Er kennt Rottweil aus seiner Zeit als Behördenleiter.

So ein Termin ist wie gemacht für den Innenminister. Seine wichtigste Botschaft: Noch nie seien so viele neue Polizisten wie in den vergangenen Jahren neu eingestellt worden. Zum Ende der Legislatur werde die Landesregierung, die von Grün und Schwarz gestellt wird, 10.000 neue Beamte in den Dienst aufgenommen haben.

Polizei besser ausgerüstet als in anderen Ländern

Strobl lobt die Polizei für ihren Job in der Corona-Krise. Im Vergleich zu anderen Nationen hätten zudem Bund und Länder die Krise gut gemeistert. Sorgen bereiteten indes die steigenden Infektionszahlen, wobei die Zahl der Intensivpatienten weiter sinke und auch die Todesrate vergleichsweise niedrig sei.

Der Minister betont, ihm sei es wichtig, die Polizei gut auszurüsten. Demnach gebe es kein anderes Bundesland, das seine Polizisten flächendeckend mit Bodycams ausstatte. Das diene der Sicherheit der eingesetzten Beamten. Auch werde zurzeit ein neuer Einsatzstock angeschafft. Bei tumultartigen Szenen, wie es sie in der Krawallnacht von Stuttgart vor ein paar Wochen gegeben hat, könnten sich Polizisten damit besser zur Wehr setzen.

Polizist der Traumberuf bei Jugendlichen

Die zunehmende Gewalt gegen Polizisten, überhaupt die Gewalt und Respektlosigkeit, die den Einsatz- und Hilfskräften auch von DRK und Feuerwehr immer stärker entgegenschlägt und widerfährt, ist ein Thema, das Sorge bereitet. Von dieser Sorge berichtet Oberbürgermeister Broß, der zugleich der Präsident des DRK-Kreisverbands ist. Landrat Michel mahnt dazu, die Polizei nicht unter einen Generalverdacht zu stellen, denn das bringe niemandem etwas.

Auswüchse gibt es auch anderer Stelle. Broß spricht Probleme mit Rasern, Dränglern und sogenannten Posern in der Rottweiler Innenstadt an. Hier wünsche er sich, dass die Polizei dagegen vorgeht.

Der Innenminister will Kante zeigen. Er sagt, wer die Polizei angreife, greife die Gesellschaft an. "Für die Gewalt habe ich null Verständnis und es wird schnelle und knallharte Strafen geben." Er appelliert an die politischen Mitstreiter und die Gesellschaft, nicht schlecht über die Polizei zu reden. Die jungen Menschen scheint das nicht all zu sehr zu beeindrucken. Laut Strobl habe eine Umfrage unter Schülern ergeben, dass Polizist ihr Traumberuf sei.