Rottweil Sportabzeichen ist für viele zu einer richtigen Herzenssache geworden

Kreis Rottweil (kw). Einmal im Jahr lädt Klaus Walter, beim Sportkreis Rottweil für das Deutsche Sportabzeichen zuständig, zur Verleihung der Urkunden in das Sportheim des TV Rottweil in der Au ein. Seit 25 Jahren schon händigt Walter die Urkunden und Ehrennadeln aus. Dabei trifft er alljährlich auf viele bekannte Gesichter. Uli Rühle; Peter Hafner; Alwin Schuler; Helmut Storz; Willi Ilg und Gustav Fischer seien von Anfang an dabei gewesen, erinnerte der Sportkreisreferent bei seiner Begrüßung. Er dankte allen Prüfern, vor allem Ernst Krebs, Peter Wiener und Alwin Schuler. Beim Tag des Sports in der Rottweiler Stadthalle hätten sich die Gäste an einem Stand über das Sportabzeichen informieren können. Walter lobte die Helfer für das Mitwirken bei dieser Aktion.