Rottweil/Schiltach Vier Jahre für Angriff auf Joggerin

Um sexuelle Begierden auszuleben, wie Vorsitzender Karl-Heinz Münzer bei der Urteilsbegründung betonte. Mit Schlägen eines schweren Hammers hatte er am späten Sonntagmorgen versucht, sein Opfer gefügig zu machen, um sich mit der Frau in seinem Fahrzeug zu einem ruhigen Ort zu begeben. Als sich die schwerverletzte Frau in Todesangst kurz vor dem Auto an ihm hochzerrte, ließ der Täter von seinem Opfer ab und flüchtete.

Das gut 1,5 Kilogramm schwere Tatwerkzeug lege eine Handlung mit bedingtem Tötungsvorsatz nahe, so das Gericht. Allerdings sei der Täter durch sein fluchtartiges Ablassen nicht nur von einem versuchten Mord, sondern auch von einer Tat wegen versuchter Vergewaltigung zurückgetreten. Deshalb habe eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung und Nötigung zu erfolgen.

Schwer ins Gewicht falle bei der Strafzumessung auch, dass das heute 52-jährige Opfer noch stark unter den Folgen zu leiden habe, betont Münzer. "Wenn ich nur mein ursprüngliches Leben zurückhaben könnte", hatte die Frau bei der Beweisaufnahme gesagt. Neben körperlichen Problemen hat sie vor allem psychisch noch schwer zu leiden und ist im Alltag auf Unterstützung von Angehörigen angewiesen. Laut medizinischem Gutachten hatte sie Glück, dass die Hammerschläge keine irreparablen Schäden anrichteten - oder sie tödlich verletzten.