Rottweil Prozess um Messerangriff gestartet

Die drei Angeklagten sind zwischen 18 und 19 Jahre alt, kommen aus Pakistan und sollen sich am 13. Dezember des vergangenen Jahres beim Zentralen Busbahnhof in Tuttlingen mit drei Syrern einen blutigen Streit geliefert haben. Sie alle waren als minderjährige unbegleitete Flüchtlinge in einem Tuttlinger Wohnheim untergebracht und wurden von Mutpol betreut. Streitpunkt war eine junge Frau, die nach Angaben von Staatsanwalt Markus Wagner einen der Syrer verlassen und sich einem der Pakistani zugewandt hatte.

Die Flüchtlinge hätten sich an jenem Dezember-Tag kurz nach 15 Uhr verabredet, um die Angelegenheit zu "besprechen". Schnell sei es – nach anfänglichen Wortgefechten und Schubsereien – jedoch zu einer heftigen Schlägerei mit Stromkabeln und Gürteln gekommen. Die eigentliche Absicht sei jedoch dadurch deutlich geworden, dass zwei der Heranwachsenden sich mit einem Messer bewaffnet hatten – darunter auch der mutmaßliche Haupttäter und der neue Freund der jungen Frau.

Er hat nach Überzeugung des Staatsanwalts seinen Kontrahenten von hinten angefallen, ihm den Kopf nach unten gedrückt und dann ein sechs Zentimeter langes Messer mit so großer Wucht in den gebückten Rücken gerammt, dass es abbrach. Zum Glück, so Wagner. Eine tödliche oder lebensgefährliche Verletzung des Opfers sei zudem nur deshalb verhindert worden, weil zufällig eine Rippe und die Brustwirbelsäule die Stiche gestoppt hätten. Der mutmaßliche Haupttäter soll zusammen mit seinen beiden Landsleuten auch einen weiteren Syrer brutal mit Stromkabeln zusammengeschlagen und -getreten haben.