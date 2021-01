Rottweil Peta: Zirkus soll Tiere abgeben

Auch der Zirkus Salto Mortale ist betroffen und hat laut Peta-Angaben mit über 30 Tieren, darunter Lamas, Kamele, Pferde und Ziegen, in Rottweil sein Lager aufgeschlagen. Nun appelliert Peta an das Zirkusunternehmen, die Tiere dauerhaft an Lebenshöfe, zoologische Einrichtungen oder geeignete Auffangstationen abzugeben. Zudem bittet die Tierrechtsorganisation die zuständige Veterinärbehörde, die Versorgung der Tiere sicherzustellen und bei der Vermittlung zu unterstützen.

"Viele Zirkusse sind nicht in der Lage, die Tiere in Krisenzeiten ausreichend zu versorgen. Deswegen appellieren wir an betroffene Betriebe, sie nun freiwillig abzugeben und dem Vorbild tierfreier Zirkusunternehmen zu folgen", so Biologin Yvonne Würz von Peta. Sie sagt: "Tiere gehören ohnehin nicht in einen Zirkus, und spätestens jetzt dürfte angesichts der prekären finanziellen Lage vieler Kleinzirkusse klar sein, dass ihnen ein weiteres Leben im Zirkus erspart bleiben muss."