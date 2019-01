Rottweil Paddelnd in den Schnee

Gestartet wurde unter der Leitung von Christoph Fortner in Lindau am Uferpark Wäsen in der Nähe vom Freibad Eichwald. Der See war gut zu erreichen und die Uferzone war nicht wie letztes Mal zugefroren. So konnte die Gruppe ohne Schwierigkeiten Ihre SUP-Boards ins Wasser lassen und sich auf den Weg in Richtung Bregenz machen. Vorbei ging die Tour am Kaiserbad und an Lochau, bis man zwischen dem Historischen Militärbad und dem Hafenbecken in Bregenz wieder an Land ging.

Nach einer kurzen Stärkung zog sich die Gruppe um und man begab sich mit den Schneeschuhen ausgerüstet in Richtung Pfänderbahn. Oben angekommen begann bei traumhaften winterlichen Bedingungen der zweite Teil der Tour. Die Schneeschuhführer des SVR, Gerd Baur, Helga Bühl und Christoph Fortner, führten die Schneeschuhgeher an die schönsten Aussichtpunkte, die der Pfänder (1064 Meter) zu bieten hat. Die Schlusseinkehr fand wieder auf dem Berg im Gasthaus Pfänderdohle statt.

Mit einem herrlichen Sonnenuntergang wurde die gesamte Gruppe bei der Talfahrt nach Bregenz wieder belohnt. Gut gelaunt und mit vielen Eindrücken trat die Gruppe die Heimreise an.