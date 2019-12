Rottweil Münsterplatz wird zugeparkt

Viele Menschen würden das momentan schamlos ausnutzen. "Es weiß zwar niemand mehr, aber früher war hier mal ein Friedhof, und ich bin mir sicher, dass hier auch noch Gräber darunter sind", erklärt Weber. "Es geht auch um Respekt." Viele Menschen seien zu bequem und nutzen die Gelegenheit, da der Münsterplatz ja auch sehr zentral gelegen sei.

Pfarrer Weber betont: Parken sei in Rottweil ein grundsätzliches Problem

Der Pfarrer betont aber auch, dass die Parkplatzmöglichkeiten in Rottweil ein Problem seien: "Es gibt einfach zu wenig Optionen bei uns." Gerade Besucher, die von weit her nach Rottweil kämen, wie aus Ulm oder Biberach, würden seiner Beobachtung nach auf dem Vorplatz parken. "Was bleibt mir anderes übrig, als es hinzunehmen? Ich kann ja nicht bei jedem Auto die Reifen aufstechen. Das würde nicht gut kommen", sagt Pfarrer Timo Weber und lacht. Vielleicht kann er in seiner nächsten Predigt an seine Zuhörer appellieren, dass der Vorplatz des Heilig-Kreuz-Münsters kein Parkplatz ist.