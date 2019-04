Rottweil/Los Angeles Datet ehemaliger FV-08-Spieler Paris Hilton?

Dennoch – von den Gerüchten um seine Person hat Novakovic, der derzeit in Los Angeles weilt, gehört. "Ist einiges los in Deutschland wegen der Sache", kommentiert er. Die Fotos, die er auf seinem Instagram-Account postet, sprechen eigentlich eine deutliche Sprache. Ein attraktiver junger Mann und eine nicht weniger attraktive Blondine posieren gemeinsam für ein Foto in einem Restaurant. Er hat seinen Arm um ihre Schulter gelegt. "Dinner-Time @Paris Hilton" steht dabei – mit einem Smiley versehen. Auf einem anderen Bild, das wohl am selben Abend aufgenommen wurde, steht er mit der 38-Jährigen in der Lobby. Sein Arm um ihre Hüfte geschlungen, ihre Schläfe an der seinen. Die beiden wirken vertraut – keine Frage.