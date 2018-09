Rottweil Krisengespräch bringt erste Lösungsansätze

Kreis Rottweil. Die Schulen in der Region stecken in einem doppelten Dilemma. Das wurde in der aktuellen Stunde zum Thema Lehrerversorgung im Kreis Rottweil, das der CDU-Landtagsabgeordnete Stefan Teufel initiiert hatte, einmal mehr deutlich. Zum einen gibt es zu wenig Lehrer, zum anderen scheint die ländliche Region für Jungpädagogen nicht attraktiv genug zu sein. Sie schlagen lieber ein Angebot aus, als auf dem flachen Land eine Stelle anzutreten. Das ist seit Längerem bekannt. Die Leidtragenden sind irgendwie alle: Schüler, Eltern und die Lehrer. Doch vor allem um das Bildungsniveau ihrer Kinder machen sich Eltern Sorgen.

Was Väter und Mütter der Grundschule in Sulz ärgert: Sie hatten bereits im vergangenen Jahr massiv über den Unterrichtsausfall geklagt. Zu Beginn des neuen Schuljahres wurde Besserung gelobt. Überhaupt hieß es nach den Sommerferien von der Schulbehörde: "Der Pflichtunterricht steht." Aber das tut er nicht überall, wie Berichte unserer Zeitung belegen.

Es gärt also in der Schullandschaft. Diese Unzufriedenheit bei den Eltern hat Teufel zu diesem Krisengipfel veranlasst. Das Treffen fand am Freitagnachmittag in der Grund- und Werkrealschule Sulz-Empfingen-Vöhringen am Standort Sulz statt. Neben Eltern, Schulleitern und dem Epfendorf Bürgermeister Mark Prielipp haben Schulleiterin Monika Schneider und die Leitende Schulamtsdirektorin der Behörde in Donaueschingen, Sabine Rösner, teilgenommen. Rösner hat dargestellt, dass die Behörde sehr viel unternehme, um die Lehrerversorgung auf dem Land aufrecht zu erhalten und, wo nötig und möglich, zu verbessern. Auch akute Maßnahmen, wie die Einstellung von Quereinsteigern auch während des laufenden Schuljahres, würden ergriffen. Vielleicht auch ein Weg, die größte Not in Sulz zu lindern. Zumindest würde es demnächst Bewerbungsgespräche an der Schule geben, wurde berichtet.