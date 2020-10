Rottweil Klinikaufenthalt für Behinderte ist schwierig

Gerhard Winkler habe in der Vergangenheit bereits mehrere Kliniken angeschrieben und nachgefragt, wie ein solcher Aufenthalt gehandhabt werde, und ob es spezielle Ansprechpartner gebe. Die Antworten seien spärlich ausgefallen, bedauert er. Im Klinikum Lörrach gebe es beispielsweise eine Heilpädagogin für Patienten mit Behinderung, die als Ansprechpartnerin und Koordinatorin fungiere.

Andrea Schmider und Martina Hattler schildern die Situation aus ihrer Perspektive und sind den Anregungen von Silvia Gmelin und Gerhard Winkler gegenüber sehr aufgeschlossen. "Das ist eine interessante Aufgabenstellung, die wir gerne in die Ausbildung der Pflegekräfte mit einbringen", sagt Hattler. Ob allerdings eine eigene Stelle geschaffen werde, bezweifeln sie. Dadurch, dass es sich bei der Helios-Klinik um ein recht kleines Krankenhaus handle, gehe vieles auf kurzen Wegen. Patienten, die öfter im Haus sind, seien bekannt. Und man versuche ihnen entsprechende Hilfestellung zu geben. Beispielsweise, indem man sie immer auf derselben Station unterbringt. "Ich komme aus der Pflege und habe immer wieder mit geistig und mehrfach Behinderten zu tun", betont Hattler. Teilweise sei der Umgang, je nach Behinderung, zunächst schwierig. Meist sei aber eine Begleitperson dabei. "Wir bieten übrigens an, eine Begleitperson mit unterzubringen", so Martina Hattler. Mit einer vertrauten Person an der Seite könnten den Patienten beispielsweise Ängste vor Untersuchungen genommen werden. "Wenn die Kommunikation eingeschränkt ist, wird es schwierig", gibt Hattler zu.

Dankbar über Anregung

Der Umgang mit gehandicapten Menschen sei Teil des Unterrichts für die Pflegekräfte, stehe aber nicht im Vordergrund. Die Idee ist nun, den Mitarbeitern das Thema mit Workshops oder Vorträgen näher zu bringen. "Es ist ja auch nicht so, dass wir permanent Menschen mit Behinderung bei uns im Haus haben. Das ist eher selten der Fall. Deswegen gibt es hier auch keine Routine", erklärt die Pflegedirektorin, der das Thema am Herzen liegt. Nur eine Person zu schulen, die sich der Thematik annimmt, halten Schmider und Hattler für nicht zielführend. "Einer allein kann das nicht stemmen. Vielmehr ist wichtig, dass alle sensibilisiert werden", sind sie sich einig. Man müsse schauen, was man tun kann, um das Personal in Bezug auf die Basics zu schulen. "Fachliche Hilfe in Form von Schulungen anbieten und die Problematik bewusst machen", dieses Vorgehen könnte sich auch die Kliniksprecherin vorstellen.

Und Martina Hattler ist sich sicher, dass die Chefärzte diesem Vorgehen ebenfalls zustimmen würden.

Silvia Gmelin bietet von Seiten der GIEB ebenfalls Unterstützung an. "In den Einrichtungen gibt es sicherlich Fachleute, die hier mit unterstützen würden", ist sie sich sicher. Und auch Martina Hattler setzt auf Kommunikation. "Die Patienten sollen genauso gut versorgt sein wie alle anderen auch. Wir sind dankbar für die Anregungen und den Input von außen", betont sie. Andrea Schmider und Martina Hattler versichern, dass der Austausch mit Sicherheit eine Fortsetzung finden werde.

In einer Artikel-Serie beschäftigen wir uns mit der Frage: "Inklusion - was bedeutet das eigentlich?"